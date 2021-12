Spoilers d’EastEnders : Linda revient à Noël alors que Janine détruit son mariage ?

Linda se retrouvera face à face avec Janine intrigante (Photo: BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)

Linda Carter fera un bref retour à EastEnders cette saison festive, avec l’actrice Kellie Bright reprenant son rôle.

La propriétaire de Queen Vic se retrouvera face à face avec la légendaire intrigante Janine Butcher (Charlie Brooks) pour la première fois depuis plus de sept ans.

Janine, comme les téléspectateurs le savent, vise Mick (Danny Dyer), et pendant la période des vacances, elle fera tout son possible pour lui mettre ses griffes.

Les scènes à venir la verront découvrir que Mick ne passe pas Noël avec Linda, et désespérée de savoir ce qui se passe, elle se donne pour mission de retrouver Linda.

Janine réussit, et – à la manière ultime de Janine – ses manigances ne connaissent pas de limites.

Le mariage de Mick et Linda sera mis à rude épreuve suite à l’ingérence de Janine, mais les âmes sœurs finiront-elles par se séparer ?

Linda reçoit un visiteur surprise (Photo : BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)



Janine l’a retrouvée (Photo: BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)

Ou même la toute-puissante Janine n’est-elle pas à la hauteur de l’amour que le couple populaire partage l’un pour l’autre ?

Vous n’aurez qu’à vous connecter pour le savoir.

Linda a quitté le Square en septembre, après que Rainie Highway (Tanya Franks) a découvert que son nouveau-né Annie était celle de Max Branning (Jake Wood).

La propriétaire était terrifiée à l’idée que Max découvre son bébé et revienne, et elle a donc décidé de sortir de l’esquive avant que cela ne se produise.

Janine s’en mêle (Photo: BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)



Linda n’a aucune idée à qui elle a affaire ! (Photo : BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)



Le plan ignoble de Janine portera-t-il ses fruits ? (Photo : BBC / Kieron McCarron / Jack Barnes)

Mick a aidé à faire sortir Linda de Walford, mais il est ensuite revenu seul au Square.

Il semble cependant qu’il y ait beaucoup de conflits entre le couple, mais l’ingérence de Janine s’avérera-t-elle la goutte d’eau finale?

Plus : Savons



Ou l’amour l’emportera-t-il ?

EastEnders diffuse ces scènes le mardi 28 décembre à 20h10 sur BBC One.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.



PLUS : EastEnders aborde les rumeurs selon lesquelles Rose Ayling-Ellis quittera le savon après la victoire de Strictly Come Dancing



PLUS : Spoilers d’EastEnders: la bande-annonce de Noël révèle Gray exposé, Rocky éclaté et une affaire surprise

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();