Spoilers d’EastEnders : sortie définitive alors que Phil est emprisonné à vie ?

Une décision doit être prise (Photo : BBC)

Phil Mitchell (Steve McFadden) est en fuite avec son fils Raymond à EastEnders.

Conscient que l’ingérence de Kim (Tameka Empson) dans le meurtre de Vincent pourrait provoquer l’arrivée d’hommes dangereux, Phil a décidé qu’il était préférable de s’enfuir avec Raymond.

Après que Kat (Jessie Wallace), Denise (Diane Parish) et Sharon (Letitia Dean) se soient disputés pour savoir s’il faut ou non appeler la police, Sharon appelle Sam qui dit que Phil a demandé à être récupéré à l’aéroport, mais il n’était pas présent.

Pendant ce temps, Phil et Raymond sont dans un café sur la plage et Phil décide de passer un appel.

Le lendemain, Kat et Sharon font une découverte : elles ont découvert où se trouve Phil.

Alors que la police est alertée, Raymond continue de demander Denise.

De retour au parc à caravanes, Sharon interrompt une conversation entre Kat et Phil, les informant que la police est arrivée.

Kat se demande si Phil va rester et faire face à la musique ou continuer à fuir.

La balle est dans le camp de Phil – permettra-t-il à la police de l’arrêter, ce qui signifie potentiellement qu’il dit adieu à sa vie dans le monde extérieur ?

Ou fuir ?

