Spoilers d’EastEnders : un plan à trois révélé pour Ben et Callum ?

Eh bien oui, c’est nouveau (Photo : BBC)

La relation entre Ben Mitchell (Max Bowden) et Callum Highway (Tony Clay) a récemment vu une certaine tension dans EastEnders lorsque Ben a récemment révélé à son mari qu’il avait eu de nombreux partenaires dans le passé.

Callum se sentait peu sûr de l’histoire de la relation de Ben.

Cela a conduit à d’autres problèmes lorsque Ben a trouvé un numéro de téléphone dans la poche de Callum après avoir passé la soirée à l’Albert sans lui.

Heureusement, il semble qu’ils soient passés à autre chose – mais Callum est-il vraiment assez confiant dans leur relation pour envisager un plan à trois avec un autre homme ?

C’est la question à laquelle il doit réfléchir dans un prochain épisode, quand lui et Ben remarquent un homme séduisant sur le marché.

Lorsqu’il apparaît plus tard dans le Prince Albert, Callum l’invite à se joindre à eux pour prendre un verre.

Les trois s’entendent si bien que la conversation se tourne bientôt vers la chambre.

Callum et Ben sont-ils vraiment invités à rejoindre l’homme dans un trio ?

Et s’ils sont d’accord, qu’est-ce que cela signifie pour leur relation ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();