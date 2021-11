Spoilers d’EastEnders : Whitney découvre le secret honteux de Gray

Whitney découvre que quelque chose ne va pas chez Gray (Photo : BBC)

Gray Atkins (Toby-Alexander Smith) ment toujours en disant qu’il travaille comme avocat à EastEnders.

À l’insu de tout le monde, Gray travaille dans un café à hamburgers, mais son secret ne le reste pas longtemps.

Chelsea (Zaraah Abrahams) reçoit un appel de Gray lui demandant d’aller chercher une Mia malade à l’école.

Whitney (Shona McGarty) apparaît et la félicite pour ses fiançailles, mais ajoute qu’elle espère avoir réfléchi.

Chelsea promet qu’elle est heureuse de la décision et demande de l’aide à Whitney avec Mia.

Alors que le virus de la maladie de Mia s’aggrave, Whitney appelle le travail de Gray pour le lui faire savoir, mais se méfie lorsqu’elle découvre qu’il n’y travaille plus.

Le lendemain, alors que Whit regarde Chelsea et Mia, Tiff (Maisie Smith) lui conseille d’être sûre à 100% avant de confronter Gray au sujet du mensonge du travail.

Plus tard, pendant le quart de travail de Gray, il reçoit un appel et ment à Whitney pour savoir où il se trouve.

Cependant, Gray ne sait toujours pas que Whitney l’a trouvé en train de travailler au burger café.

Alors que Whitney se demande si elle doit dire à Chelsea ou non, cela pourrait-il la conduire au danger?

Si Whitney continue d’intervenir, Gray prendra-t-il des mesures ?

