Spoilers d’Emmerdale : Aaron blâme le père de Ben pour son meurtre, pas Meena

Aaron jette le blâme (Photo: ITV)

Le chagrin d’Aaron Dingle (Danny Miller) suite à la mort de son petit ami Ben Tucker (Simon Lennon) devrait le conduire à porter plainte à Emmerdale – et ce n’est pas contre la véritable tueuse Meena Jutla (Paige Sandhu).

Les fans ont regardé sous le choc Meena jouer avec Ben après avoir découvert la vérité sur ses meurtres – et elle n’a pas hésité à lui donner des détails.

Elle s’est ensuite refermée sur lui et l’a écrasé à mort avec une rame. L’agression de Liv Flaherty (Isobel Steele) envers Ben à l’approche de sa mort a placé des soupçons douteux sur elle.

Elle a été aperçue dans une violente altercation avec lui et Lydia Hart (Karen Blick) a également vu son ivresse lui cracher du venin.

Mais alors que Liv est celle qui fait face à la chute pour le crime de Meena, Aaron est convaincu que le père désapprobateur de Ben aurait pu être celui qui l’a tué.

Alors qu’Aaron brisé est perdu, il se concentre sur ce qui aurait pu être alors que lui et Ben étaient censés partir pour une nouvelle vie ensemble, quelque chose que Liv a essayé de saboter.

Mais comme Aaron est convaincu que Liv n’est pas le tueur, soutiendra-t-il sa sœur ?

Danny est actuellement dans I’m A Celebrity Get Me Out Of Here! et a filmé ses dernières scènes en tant qu’Aaron.

Confirmant la nouvelle de sa sortie, l’acteur a déclaré à Metro.co.uk: « J’ai malheureusement décidé de commencer un nouveau chemin dans la vie. J’ai mon bébé maintenant et je suis [getting] marié l’année prochaine, c’était le bon moment pour ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Je suis très, très émotif à ce sujet en fait, cela a été une énorme partie de ma vie…

« Je voulais déployer mes ailes depuis un moment et un spectacle comme celui-ci peut me donner l’occasion de voir ce qui se passe après. [I can] commencer une nouvelle vie avec ma famille et voir ce qui se passe.

