Spoilers d’Emmerdale : Al brûle le Woolpack dans l’horreur du feu ?

Mesures désespérées (Photo : ITV)

Al Chapman (Michael Wildman) est complètement dépassé après avoir contracté un prêt du gangster Gavin (Ben Richards) et de ses investisseurs à Emmerdale.

Avec Al avide de mettre la main sur le Woolpack, ses plans ont rencontré plusieurs obstacles et il finit par manquer les paiements à Gavin.

Metro.co.uk a récemment révélé un scénario d’incendie majeur après avoir aperçu des images montrant le pub incendié. Alors, Al pourrait-il être le responsable ?

Al subit la pression de Gavin pour que Chas et Marlon vendent. Quand un gros homme musclé sort menaçant de la voiture de Gavin, le cœur d’Al se serre alors qu’il sait ce qui l’attend.

Aie!

Plus tard, le jour de Noël, encore sous le choc de son passage à tabac hier, Al reçoit un message menaçant de Gavin et est plus tard dérangé pour surprendre Gavin en train de parler à Ellis. Sentant la pression, Al regarde le Woolpack et élabore un plan pour sortir de ce cauchemar.

Est-ce ainsi que le feu commence?

Et alors qu’Al prend des mesures dangereuses, des vies seront-elles mises en danger alors que les choses deviennent incontrôlables.

Ce sera peut-être un Noël mortel dans les Dales…

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();