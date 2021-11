Spoilers d’Emmerdale : Al harcèle sexuellement Chas

Oh non non non (Photo : ITV)

Al Chapman (Michael Wildman) n’a jamais caché son désir de séduire Chas Dingle (Lucy Pargeter) dans Emmerdale et l’homme d’affaires louche est sur le point de harceler Chas encore plus, malgré sa relation avec Paddy Kirk (Dominic Brunt).

Al joue à des jeux et a investi dans le Woolpack afin de trahir Chas et de le faire démolir pour de nouvelles propriétés, mais il ne peut s’empêcher de jouer pour la propriétaire.

Et Paddy pourrait avoir le cœur brisé.

Dom a récemment déclaré à Metro.co.uk: « Je pense que perdre Chas contre Al est la peur ultime de Paddy. Je pense qu’il mettrait en place un combat massif. Peut-être pas un combat physique ! Le pauvre Paddy est annulé par Al.

« Il est plus beau, plus intelligent, plus habillé, dans les affaires, je pense qu’il pense qu’Al a tellement plus à offrir à Chas que lui. »

Mais Chas trahirait-elle vraiment son âme sœur bien-aimée ?

Emmerdale a taquiné une chute potentielle pour Al, alors peut-être que son stratagème ne fonctionnera pas car il fait face à de nouveaux obstacles dans son complot.

Un porte-parole a déclaré: « C’est la saison de la bonne volonté, mais le sournois Al Chapman économise la joie, en particulier lorsqu’il se sent tellement sous pression. »

https://www.youtube.com/watch?v=VX0pdTSebv4

« Al trouvera-t-il une solution à ses problèmes financiers ou son monde pourrait-il s’effondrer ? »

Quoi qu’il arrive, Cain (Jeff Hordley) découvre bientôt les avances inappropriées d’Al et prend des mesures.

Kidnapping Al, jusqu’où Cain est-il prêt à aller ? Serait-ce la chute de l’homme d’affaires corrompu ?

Nous savons ce pour quoi Paddy sera enraciné !

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();