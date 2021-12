Spoilers d’Emmerdale : Al menace de tuer le jeune Kyle dans des scènes de choc

Une guerre commence (Photo: ITV)

C’est Chapmans contre Dingles alors que nous nous dirigeons vers 2022 et pour montrer à Cain (Jeff Hordley) qu’il n’est pas quelqu’un avec qui il faut déconner, Al (Michael Wildman) menacera le jeune Kyle.

Pendant la période des fêtes, Ellis (Aaron Anthony) laissera Belle (Eden Taylor-Draper) et Kyle dans les bois après avoir reçu un appel de Priya (Fiona Wade).

Alors que la nuit approche, Belle et Kyle restent coincés dans les bois, terrifiés de ne pas être retrouvés.

Dans la foulée, Cain s’inquiète pour Kyle, qui se remet à l’hôpital.

Dans un accès de rage, il appelle Marlon (Mark Charnock) et lui ordonne d’expulser Ellis de Tall Trees.

Son besoin de vengeance de plus en plus fort, Cain kidnappe Ellis et l’emmène dans les landes, le laissant recroquevillé, gelé, les pieds ensanglantés et nus.

Al affronte avec colère Cain et l’accuse d’avoir fait du mal à Ellis, mais Cain garde son sang-froid, capable de feindre la responsabilité.

Plus tard, Cain est écoeuré de trouver Al en train de regarder Kyle dormir dans sa chambre d’hôpital.

Al menace implicitement Kyle alors qu’il avertit Cain d’arrêter de jouer à des jeux.

Mais Al va-t-il vraiment faire du mal à Kyle ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();