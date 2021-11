Spoilers d’Emmerdale : Amy meurt alors que des voyous se venge de Kerry ?

Kerry est approché par deux voyous (Photo: ITV)

La vie d’Amy Wyatt (Natalie Ann Jamieson) est sur le point de devenir dramatique alors que sa mère Kerry (Laura Norton) sème le trouble à sa porte à Emmerdale.

Kerry a fait son retour au feuilleton ITV il y a quelques semaines, travaillant comme femme de ménage dans la maison chic de Chloe (Jessie Elland).

Mettant de côté le travail banal, Kerry est consciente que tout ne va pas bien dans le monde de Chloé, avec son père criminel qui la surveille à chaque mouvement.

À venir, alors que la relation de Chloé et Noah (Jack Downham) s’intensifie, Kerry est en danger alors que des voyous l’avertissent que la vie d’Amy sera mise en danger.

Après son rendez-vous secret dans la grange avec Noah, Chloé rencontre Kerry mais alors qu’ils s’éloignent, aucun d’eux ne réalise qu’une voiture les suit.

Pendant ce temps, conscient que Charity (Emma Atkins) ne veut pas qu’il soit avec Chloé, Noah accepte l’idée de sa petite amie qu’ils devraient s’enfuir ensemble.

Alors que Chloé et Noah partent, Kerry est confrontée à deux voyous sur une route de campagne.

Kerry est menacée et dit que si Chloé et Noah ne sont pas retrouvés, Amy sera blessée.

Terrifiée, Kerry retourne au village et met à jour Charity, Mack (Lawrence Robb) et Sarah (Katie Hill).

Kerry retrouvera-t-elle Chloé et Noah ?

Ou Kerry trouvera-t-elle la vie de sa fille en jeu ?

