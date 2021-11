Spoilers d’Emmerdale : Ben cache un grand secret à Aaron

Que fait Ben cette fois-ci ? (Photos : ITV)

Ben Tucker (Simon Lennon) s’est retrouvé pris dans les conséquences de la semaine de survie à Emmerdale, et il y a d’autres problèmes en route pour lui alors qu’il commence à cacher un autre énorme secret à son petit ami, Aaron (Danny Miller).

Avant la semaine meurtrière, Ben a signé les rapports sur la santé et la sécurité et Jai (Chris Bisson) en a profité.

Tentant de se sauver, Jai a piégé Ben, donnant l’impression qu’il était à blâmer pour l’effondrement du pont qui s’est produit parce que trop de personnes s’y trouvaient en même temps.

La carrière de Ben étant menacée, Aaron le soutient lorsqu’il commence à chercher un nouvel emploi loin de HOP.

Cependant, Ben cache le fait qu’il postule pour des emplois sur la côte de Cornouailles.

Comment se sentira Aaron ?

https://www.youtube.com/watch?v=nXwUjmPMMWs

Une sortie pourrait-elle être envisagée pour Ben s’il quitte les Dales pour une nouvelle vie à Cornwall?

Peut-être y a-t-il un double départ en route si Aaron veut rejoindre Ben et s’éloigner du village ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();