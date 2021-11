Spoilers d’Emmerdale: Ben est encadré pour la tragédie de la mort d’Andrea

Cauchemar (Image: ITV)

Ben Tucker (Simon Lennon) d’Emmerdale se retrouvera au milieu du défi de survie alors que Jai Sharma (Chris Bisson) l’encadre.

Au cours des premières conséquences de l’effondrement du pont, des rapides d’eau et du feu de labyrinthe, Ellis (Aaron Anthony), Billy (Jay Kontzle) et Ben ont commencé à s’inquiéter des implications auxquelles ils pourraient être confrontés car ils faisaient partie de l’organisation de l’ensemble de l’événement.

En arrivant, Brenda (Lesley Dunlop) rencontre un journaliste au café, qui l’interroge sur l’effondrement du pont lors du défi de survie.

Lorsque Brenda parle du journaliste à Ben, il sait immédiatement que c’est une mauvaise nouvelle et essaie de le dire à Jai, mais il est trop préoccupé par l’arrivée de l’agent de santé et de sécurité.

Finalement, Ben est capable de parler à Jai du journaliste d’investigation, mais à l’insu de Ben, Jai prévoit de tout épingler sur lui, ce qui laisse Laurel (Charlotte Bellamy) horrifiée après l’avoir découvert.

Ben se rend compte que Jai essaie de l’impliquer lorsqu’il propose à Ben un rachat en échange de sa démission.

https://www.youtube.com/watch?v=HiUhtdKgi_M

Lorsque Ben informe Aaron (Danny Miller) et Liv (Isobel Steele) de ce qui s’est passé, ils reconnaissent rapidement que leur niveau d’aide juridique ne sera pas à la hauteur de celui de Jai.

L’aide de Ben ne suffit pas, mène-t-il une bataille perdue d’avance ?

Jai réussira-t-il à détruire Ben pour se sauver ?

Discutant du plan de Jai, l’acteur Chris Bisson a déclaré Metro.co.uk et autre presse :

«Le journaliste impliqué est sérieux pour Jai. Il n’y a pas longtemps qu’on a eu un tournage au HOP. Il n’a pas un bon dossier de sécurité dans ce sens, donc il fait un peu un cauchemar de relations publiques. C’est mauvais pour les affaires. Il ne veut pas que le journaliste renifle.

«Du point de vue du HOP, Ben a signé toutes les évaluations des risques, c’est donc la prochaine personne sur la ligne de mire. Il y a un ordre hiérarchique pour qui il va aller en premier. De toute évidence, il est tout au fond de cette file d’attente.

Il a cette carte à jouer qui est de l’épingler sur Ben car il a signé les évaluations des risques au nom de l’entreprise.

