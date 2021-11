Spoilers d’Emmerdale : Billy choisit Dawn plutôt que la tueuse Meena

Plus de vengeance ? (Photo : ITV)

Il ne fait aucun doute qu’il existe un lien très étroit entre Billy Fletcher (Jay Kontzle) et Dawn Taylor (Olivia Bromley) à Emmerdale – eu l’incident avec DI Malone (vous savez, cette petite affaire de Dawn le tuant), ils pourraient vivre dans le bonheur maintenant.

Avec Jamie Tate hors de la photo, le spectacle revisitera l’étincelle entre Dawn et Billy une fois de plus. Mais avec Meena Jutla (Paige Sandhu) sur la photo, c’est loin d’être une route facile vers une romance heureuse.

En fait, il pourrait être plus rocheux que le point d’atterrissage de Leanna Cavanagh.

Billy réconforte une Dawn désemparée, qui insiste sur le fait qu’elle est un monstre pour avoir tué Malone.

Lorsque Billy prononce un discours passionné, Dawn se penche pour un baiser que Billy lui rend d’abord avant de s’éloigner, la laissant humiliée.

Dawn est mortifiée par le rejet d’hier et esquive les appels de Billy. À Tall Trees, Billy dit à Meena qu’il s’inquiète pour Ellis, mais son esprit est uniquement tourné vers Dawn.

Billy se présente à Woodbine, insistant sur le fait que Dawn entend ce qu’il a à dire.

Il explique qu’il veut être avec elle, mais veut l’assurance qu’elle ressent la même chose après leur passé désordonné.

Comment Dawn réagira-t-elle ?

