Spoilers d’Emmerdale: Kim est abasourdie par le retour de Will

Kim veut des réponses (Photo: ITV)

Kim Tate (Claire King) a été surprise de découvrir que Will Taylor (Dean Andrews) avait quitté le village il y a quelques semaines à Emmerdale.

La sortie de Will est intervenue après avoir été forcé de dire à Kim qu’il avait enterré le corps de Malone sur ses terres après son meurtre.

Terrifié que Kim allait appeler la police, Will a fait un coureur.

Cependant, alors que Kim réalisait que Will était plus important pour elle que d’exposer la vérité, elle est restée silencieuse mais a été dévastée lorsque Dawn (Olivia Bromley) a déclaré que son père était parti.

À venir, le matin du service commémoratif d’Andrea (Anna Nightingale), la journée est interrompue lorsque Will revient dans la vie de Kim.

Bien que soulagé, Kim est en colère contre son départ.

https://www.youtube.com/watch?v=TFQfiWAemwA

Alors que le mémorial commence, Will est triste de voir Kim attendre Jamie (Alexander Lincoln), convaincu qu’il est au courant de la mort d’Andrea et retourne au village pour pleurer et soutenir Millie.

Mais Jamie arrivera-t-il ?

Maintenant que Will est de retour, quel avenir pour lui et Kim après s’être déclarés leur amour ?

