Spoilers d’Emmerdale: la rage de Caïn dans un violent déchaînement

Caïn n’est pas content (Photo : ITV)

Cain Dingle (Jeff Hordley) d’Emmerdale ne cherche pas la paix en 2022, oh non, il cherche à se venger de la famille Chapman et bien, juste pour nous garder sur nos gardes, Nate Robinson (Jurell Carter).

Pendant la période des fêtes, Belle (Eden Taylor-Draper) et Kyle font face à des problèmes lorsqu’Ellis (Aaron Anthony) les laisse au milieu des bois.

Alors que la nuit approche, Belle et Kyle restent seuls dans les bois.

Dans la foulée, Kyle est à l’hôpital et Cain décide avec colère d’ordonner à Marlon (Mark Charnock) d’expulser Ellis de Tall Trees.

Dans les landes, Cain abandonne Ellis terrifié au milieu de nulle part en représailles pour avoir envoyé Kyle à l’hôpital.

Alors qu’Ellis glacial reste dans les landes avec les pieds nus et ensanglantés, Cain fait face à un autre problème lorsqu’il découvre le mensonge de Nate.

Tracy (Amy Walsh) dit à Cain qu’elle a expulsé Nate pour avoir triché et refuse de le laisser rester avec lui.

Alors que la rage sous-jacente de Cain est sur le point de déborder, Nate retourne à Tug Ghyll pour tenter de ramasser ses affaires, mais il est repoussé par une Vanessa furieuse.

Avec Caïn sur le sentier de la guerre, qui d’autre sera blessé ?

