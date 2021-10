Spoilers d’Emmerdale : le destin de Jamie révélé alors qu’il revient d’entre les morts ?

Kim dit à Millie que son père sera bientôt à la maison (Photo: ITV)

Les téléspectateurs d’Emmerdale ne savent toujours pas ce qui est réellement arrivé à Jamie Tate (Alexander Lincoln) après son accident de voiture.

Il y a quelques semaines, Jamie a fait une embardée hors de la route et a plongé dans un lac.

Bien que la police ait annulé les recherches et que les villageois acceptent la mort de Jamie, Kim (Claire King) est convaincue que son fils est toujours en vie, laissant les villageois préoccupés par son comportement et son bien-être.

À l’approche du mémorial d’Andrea (Anna Nightingale), Kim commence à penser que dire au revoir à la mère de Millie pourrait ramener Jamie au village.

Gabby (Rosie Bentham) est consternée lorsque Kim promet à Millie que son père sera au mémorial.

Alors que le mémorial d’Andrea commence, un Will de retour (Dean Andrews) est triste de voir Kim attendre que Jamie se présente; son regard fixé sur la route devant l’église.

Quand une voiture s’arrête, l’excitation de Kim grandit, mais s’agira-t-il vraiment de Jamie ?

Si ce n’est pas le cas, Kim acceptera-t-elle enfin que son fils est vraiment mort ?

Si oui, avec Millie désormais orpheline, quel sera l’avenir pour elle dans le village ?

