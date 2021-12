Spoilers d’Emmerdale: les plans de Meena tuent Manpreet après l’échec du plan d’évasion

Manpreet sait qui Meena a tué et il semble qu’elle sera la prochaine (Photos: ITV)

Meena Jutla (Paige Sandhu) a dit à Manpreet (Rebecca Sarker) qu’elle la tuerait à Emmerdale.

Cette semaine, Meena a réussi à kidnapper Manpreet après l’explosion de Woolpack.

Ligotée, bâillonnée et droguée, Manpreet fait maintenant face à la perspective de ne plus jamais revoir la froide lumière du jour.

Manpreet sait que Meena a tué Leanna, Andrea et Ben et après ce soir, il semble qu’elle sera la prochaine sur la liste de Meena.

Habillée et prête à impressionner, Meena a dit à Manpreet qu’elle se rendrait chez Billy (Jay Kontzle) pour essayer de le reconquérir – encore une fois.

En entrant dans la maison, Meena a supposé que Billy était seul, ignorant que Dawn (Olivia Bromley) était dans la cuisine pour planifier leur soirée.

Son plan détruit par Dawn une fois de plus, Meena rentra chez elle.

Pendant ce temps, Manpreet avait réussi à se libérer des liens.

Retirant le bâillon de son visage et libérant ses jambes, Manpreet a frappé à la fenêtre et a crié à l’aide, mais alors que c’était le réveillon du Nouvel An, le bruit des feux d’artifice étouffait les cris de Manpreet.

À sa grande horreur, Meena entra.

Après avoir été drogué, Manpreet s’est réveillé avec une Meena très en colère.

Meena a dit à Manpreet que ‘comme c’est le nouvel an, [she] doit prendre quelques résolutions sur l’endroit où [her] la vie va ».

Et quand je dis ma vie, bien sûr, je veux dire la vôtre, le peu qu’il vous en reste. Maintenant que j’ai réalisé, je peux te tuer après tout ».

Alors, est-ce la fin pour Manpreet ?

Meena va-t-elle la tuer ?

Ou y a-t-il une autre tournure en cours?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();