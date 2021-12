Spoilers d’Emmerdale: les stars révèlent si Meena tuera Manpreet

Les choses se compliquent entre Meena et Manpreet ce Noël, mais le sang coulera-t-il ? (Photo : ITV)

La chute de Meena Jutla (Paige Sandhu) pourrait bel et bien avoir été déclenchée à Emmerdale, après que Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) a commencé à se pencher sur le passé de sa sœur.

L’enquête a été lancée à la suite de la bombe de grossesse de Meena. Doutant de l’honnêteté de son frère, Manpreet a commencé à creuser profondément et a finalement fait une découverte choquante.

Carol, la sœur de Nadine Butler, a affirmé que Meena avait assassiné Nadine, une révélation qui a laissé Manpreet stupéfait, et les scènes à venir verront ses soupçons grandir, conduisant à une confrontation potentiellement mortelle.

« Je pense que Manpreet a reçu une bombe à retardement, et elle doit découvrir [more]! », a déclaré l’actrice Rebecca Sarker Metro.co.uk. «Elle doit aussi jouer le jeu. Je pense que c’est plutôt sympa parce qu’avec Manpreet il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de regards que le spectateur verra que Meena ne voit pas.

« Donc, Manpreet dira une chose au visage de Meena, mais ensuite il y aura un Manpreet qui dira une chose au visage de Meena, mais ensuite il y aura un masque très différent. Le masque de Manpreet tombera pour le spectateur. Et alors que Meena se détourne, elle est très béate : « J’ai réussi ça avec ma sœur. Idiot. » Les téléspectateurs verront alors que Manpreet ne l’achète pas tout à fait.

Meena tuera-t-elle Manpreet ? (Photo : ITV)

Manpreet ne reculera devant rien pour découvrir de quoi sa sœur est vraiment capable, mais la question est : paiera-t-elle de sa vie ?

Meena, en réalisant qu’elle se rapproche trop de la vérité, entreprend de la faire taire avec une bouteille dans les scènes à venir, mais sera-t-elle capable d’aller jusqu’au bout ?

«J’ai toujours l’impression que Meena tuerait n’importe qui. Elle ferait n’importe quoi de mal à n’importe qui, mais la seule personne à qui elle réfléchirait à deux fois serait Manpreet », a expliqué la star Paige Sandhu.

« Donc, lorsque Manpreet commence à faire ces choses, Meena ne peut pas simplement quitter sa sœur parce qu’elle a des sentiments pour elle. Elle doit donc choisir une tactique différente et c’est stressant pour elle.

Rebecca, cependant, estime que même si Manpreet sert certainement plus à Meena vivante que morte, elle a averti que personne n’est en sécurité !

« Je ne pense pas que quiconque soit en sécurité en ce qui concerne Meena », a ajouté la star du feuilleton. «Je pense que Manpreet est plus bénéfique pour Meena vivante que morte, car elle peut toujours se retourner vers sa sœur et s’en mêler un peu et gâcher sa vie, car c’est ce qu’elle aime faire.

«Elle est froide, elle est insensible, elle cherche l’admiration des autres. Elle le fait en manipulant les gens. Donc Manpreet, elle est plus amusante vivante que morte. Elle peut jouer plus avec elle, elle peut la déranger. « Il n’y a personne d’autre avec qui le faire. Ouais, je pourrais aussi bien gâcher la vie de ma sœur. C’est marrant!’

