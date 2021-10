Spoilers d’Emmerdale: Leyla révèle les mensonges de Liam alors qu’une scission se rapproche

Leyla est perdue (Photo: ITV)

Liam Cavanagh (Jonny McPherson) a passé des semaines à mentir à sa femme Leyla Harding (Roxy Shahidi) à Emmerdale.

Après avoir dit à Leyla qu’il travaillait chez Hotten General, Liam a commencé à se comporter différemment.

Remarquant le comportement étrange, Leyla a fait quelques recherches et a découvert que son mari ne travaillait pas du tout à l’hôpital.

Liam a passé ses journées à visiter la tombe de son ancienne femme, puis se dirige vers son ancienne maison familiale pour se sentir plus proche de Leanna (Mimi Slinger).

Liam ignorant que Leyla est au courant de ses mensonges, il poursuit sa double vie mais bientôt, il découvre que sa femme sait tout – leur mariage survivra-t-il ?

Leyla passe du temps chez Tracy (Amy Walsh) et parle avec hésitation de la double vie que Liam mène.

Le lendemain, Leyla devient de plus en plus frustrée par le refus de Liam de s’engager avec elle alors qu’elle fait semblant de se préparer pour le travail.

Tracy recommande à Leyla de faire pression pour obtenir plus de réponses et de mettre les choses au point.

Mais cela pourrait-il se retourner contre vous ?

Liam et Leyla ont du mal à communiquer entre eux, mais cette confrontation pourrait-elle avoir un impact énorme sur la poursuite de leur relation ?

