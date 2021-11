Spoilers d’Emmerdale: Marlon vidé après avoir proposé à Rhona

Ah ! (Photo : ITV)

Le pauvre Marlon Dingle (Mark Charnock) devrait avoir le cœur brisé dans les prochains épisodes d’Emmerdale car une proposition à Rhona Goskirk (Zoe Henry) ne se déroule pas exactement comme prévu.

Cela a été quelques semaines difficiles pour le personnage bien-aimé.

En plus des problèmes avec le pub, Marlon a également dû faire face à l’épreuve de pêche à la traîne de sa fille April.

Dans la foulée, la colère de Rhona a pris le dessus et elle a poussé Brenda (Lesley Dunlop), ce qui a conduit à une enquête policière.

Pour rendre la vie de Marlon encore pire, il a découvert la situation de dopage des chevaux de Paddy (Dominic Brunt) alors qu’il était perdu dans les bois.

Bon sang, il n’y a pas de répit pour le pauvre Marlon, n’est-ce pas ?

En arrivant, Marlon est incandescent quand Al (Michael Wildman) propose des plats cuisinés au pub et Chas (Lucy Pargeter) lui donne le feu vert.

Après une semaine chargée d’émotion, Marlon fait une proposition impromptue à Rhona qui pense qu’il plaisante, alors il essaie rapidement de cacher sa blessure.

Marlon aura-t-elle une bague au doigt ?

Ou va-t-il faire face à une nouvelle dévastation ?

