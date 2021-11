Spoilers d’Emmerdale: Meena est claire alors que l’enquête sur le meurtre d’Andrea se termine

Contente d’elle-même (Photos: ITV)

Meena Jutla (Paige Sandhu) est un peu nerveuse depuis qu’elle a appris que la mort d’Andrea Tate (Anna Nightingale) s’était transformée en une enquête pour meurtre à Emmerdale.

Au cas où vous auriez besoin de vous le rappeler, Meena a assassiné Andrea pendant la Super Soap Week de l’émission.

Piégée et blessée dans le labyrinthe en feu, la vie d’Andrea a pris fin lorsque Meena s’est cogné la tête contre une plate-forme en bois.

Dans la foulée, Meena aimait joyeusement regarder les villageois souffrir, mais ne s’attendait certainement pas à ce que la police dise qu’il y avait une chance qu’Andrea soit assassinée.

Meena a passé des épisodes récents avec Manpreet (Rebecca Sarker), interférant dans sa situation avec Charles (Kevin Mathurin) et s’assurant que les gens sachent qu’elle n’est pas heureuse que Vic (Isabel Hodgins) et David (Matthew Wolfenden) soient ensemble.

Ce soir, dans le café, Meena n’a pas pu s’empêcher d’entendre la conversation de Charles avec le détective en charge du cas d’Andrea.

Le détective a dit à Charles qu’après avoir enquêté sur chaque ligne d’enquête, ils sont incapables de trouver des preuves suffisamment solides pour prouver qu’Andrea a été assassinée.

Meena écouta, essayant désespérément de cacher son sourire.

Charles a demandé si la blessure à la tête d’Andrea était accidentelle et, heureusement pour Meena, le détective a dit que c’était le cas.

https://www.youtube.com/watch?v=HudY5uYU5x4

Donc, Meena est en clair – pour l’instant.

Avec la patronne de l’émission Jane Hudson qui taquine, Meena pourrait bientôt tuer à nouveau, quand les habitants du village commenceront-ils à devenir méfiants ?

Combien de temps encore Meena peut-elle s’en tirer avec ses meurtres ?

