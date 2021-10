Spoilers d’Emmerdale: Meena s’apprête à tuer Priya blessée à l’hôpital

Meena se demande de combien Priya peut se souvenir (Photo: ITV)

Les conséquences du défi mortel de survie d’Emmerdale commenceront avec Meena Jutla (Paige Sandhu) tentant de tuer Priya Sharma (Fiona Wade).

Au cas où vous auriez besoin de vous le rappeler, les villageois d’Emmerdale ont participé au cours d’aventure de survie prévu par Ellis (Aaron Antony) et Priya cette semaine.

Cependant, alors que Meena restait en mission pour tuer, une confrontation entre elle et Andrea (Anna Nightingale) a vu un pistolet lance-fusées exploser et mettre le feu au labyrinthe.

Priya se dirigeait vers le labyrinthe, tenant le prix du gagnant – complètement inconsciente de l’agitation qui se déroulait.

Lorsque Priya a réalisé que le labyrinthe était en feu, elle a tenté de sortir, souffrant de graves brûlures au cours du processus.

À venir, nous commençons la semaine avec Priya à l’hôpital.

Meena est terrifiée que Priya commence à dire la vérité, révélant peut-être des informations clés sur sa responsabilité dans les crimes qui ont eu lieu.

Meena se rend à l’hôpital et se dirige vers Priya, prévoyant de la faire taire pour toujours, mais elle est contrecarrée par l’arrivée d’une infirmière…

L’infirmière a-t-elle vu Meena tenter d’assassiner Priya ?

https://www.youtube.com/watch?v=rKl8iPeSDuE

Ou va-t-elle mentir et prétendre qu’elle rend visite à son ami ?

De plus, de combien Priya peut-elle se souvenir de la terrifiante épreuve du labyrinthe ?

Changing Faces est la principale organisation caritative du Royaume-Uni pour tous ceux qui ont une cicatrice, une marque ou une condition qui les rend différents. Pour des conseils ou une assistance, consultez www.changingfaces.org.uk ou appelez 0300 012 0275.

