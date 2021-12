Spoilers d’Emmerdale: Meena surprise dans un énorme mensonge sur la mort de Nadine

Beaucoup de choses ont changé pour Manpreet ce soir (Photos: ITV)

Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) a surpris Meena Jutla (Paige Sandhu) à Emmerdale.

Hier soir, Meena a décidé de parler à Manpreet de Nadine Butler – l’amie qu’elle avait avant de déménager au village.

Meena a dit à Manpreet que Nadine avait mis fin à ses jours, mais les téléspectateurs savent que Meena l’a en fait assassinée.

Ce soir, après avoir pris un premier contact avec Carol – la sœur de Nadine – Manpreet l’a courageusement rencontrée pour obtenir des réponses.

Manpreet était mal à l’aise dès le début lorsqu’elle a appris que Meena avait dit aux majordomes que sa famille était décédée dans un tragique accident de voiture.

Assis avec Carol, Manpreet lui a posé des questions sur Nadine et sa mort, totalement déconcerté lorsque Carol a déclaré qu’elle pensait que Meena l’avait tuée.

Carol a raconté comment Meena s’est liée d’amitié avec Nadine et l’a changée, manipulant et contrôlant complètement sa vie.

Manpreet a été déconcertée, ne croyant pas que sa sœur pouvait être capable de meurtre.

Après s’être fait dire qu’elle devait courir vers les collines, Manpreet est retournée au village et est tombée sur Meena.

Manpreet a trompé Meena et a prétendu qu’elle était curieuse au sujet de la famille de Nadine.

Meena a dit à sa sœur que Nadine n’avait jamais eu de famille, qu’ils étaient tous des « fous » et qu’elle n’avait certainement pas une relation fraternelle solide comme elles le font.

Ignorant ce que Manpreet faisait, Meena sourit et s’éloigna.

Quand Manpreet commencera-t-il à croire que Meena est capable de meurtre ?

Si Manpreet parle à Meena de sa rencontre avec Carol, à quel point sera-t-elle en danger ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();