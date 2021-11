Spoilers d’Emmerdale : Priya voit ses cicatrices pour la première fois

Un grand pas (Photo: ITV)

Priya Sharma (Fiona Wade) a du mal à accepter ses blessures qui ont changé sa vie à Emmerdale, à la suite d’un horrible incendie qui l’a laissée marquée par des brûlures.

Alors qu’elle rentrait chez elle, ses proches se sont demandé comment aborder au mieux la situation. Mais Priya a continué à les repousser tous, voulant être laissés seuls et consumés par la haine de soi.

Priya commence à ressentir la pression lorsque Leyla se présente à la réunion d’avant Noël de Rishi avec un air glamour. Honteuse de ses joggeurs, elle demande l’aide de Leyla.

Dans sa chambre, les angoisses de Priya à propos de son corps sont exacerbées à mesure qu’elle fouille sa garde-robe. Quand elle dit à Leyla qu’elle ne l’a toujours pas regardée en arrière, Leyla encourage doucement son amie effrayée à affronter ses peurs.

Priya et Leyla sont choquées par la vue des cicatrices sur le dos de Priya. Priya se tient silencieusement à regarder son reflet dans le miroir.

En dehors de Holdgate, Rishi a tout fait, mais Jai est inquiet quand Priya est introuvable. Priya se rétablit avec l’aide de Leyla, même si elle souffre toujours d’énormes souffrances émotionnelles et physiques.

Tout le monde est tout sourire au sujet du rétablissement en cours de Priya, jusqu’à ce que ses angoisses refont surface à la mention de la nourriture.

Les choses sont-elles sur le point de s’aggraver à mesure que les problèmes d’image corporelle de Priya se posent encore plus?

