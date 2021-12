Spoilers d’Emmerdale : qui meurt lors de la révélation de l’explosion d’un pub de Noël ?

Le Woolpack a au moins du chauffage ce Noël (Photo: ITV)

Noël va être une explosion à Emmerdale cette année – car ces images ont confirmé la nouvelle annoncée par Metro.co.uk le mois dernier : le Woolpack explose !

Mais qui sera à risque, qui l’aura causé et quelqu’un mourra-t-il ?

Et une perdrix dans un poirier !

Ces dernières semaines, Al Chapman (Michael Wildman) a comploté et comploté pour mettre la main sur le Woolpack alors qu’il envisage de le transformer en appartements de luxe. Ayant réussi à investir et à devenir partenaire, il a déjà infligé des changements majeurs à l’équipe.

Ça démarre en trombe (Photo: ITV)

Mais cet enfer du jour de Noël signifiera-t-il que ses plans sont partis en fumée ? Ou cela pourrait-il jouer en sa faveur ? Et comment, avec le pub si endommagé, les copropriétaires Chas (Lucy Pargeter) et Marlon Dingle (Mark Charnock) conserveront-ils leurs moyens de subsistance ?

Le pub Woolpack est au cœur du village d’Emmerdale et au cours de ses 49 années à l’écran a eu plus de dix propriétaires différents.

Il a brûlé en 1998, en raison d’une bougie laissée allumée et en 1993, le pub a subi des dommages en raison de l’accident d’avion et lorsqu’en 2003, un éclair a provoqué l’effondrement de sa cheminée, il a entraîné la mort prématurée de Tricia Dingle.

En 2013, Cameron Murray a pris des otages sous la menace d’une arme dans ses murs et la cave a été inondée pour une tension bourrée d’action.

Avec tout ce drame, il est peu probable que le pub soit inactif pendant longtemps. Il renaîtra sans doute de ses cendres pour refaire un commerce rugissant mais qui sera derrière les pompes ?

Cet épisode explosif du jour de Noël sera diffusé à 19 heures pour une émission spéciale d’une heure sur ITV, puis sur ITV Hub.

Qui est à blâmer? (Photo : ITV)

La productrice Kate Brooks a déclaré: » Il n’y a pas que le Woolpack qui s’enflamme le jour de Noël, alors que les secrets et les mensonges explosent, déchirant la vie de certains de nos villageois bien-aimés et en faisant un Noël qu’ils n’oublieront jamais « .

Ce n’est pas seulement l’incendie du pub qui met des vies en danger alors que la tueuse Meena Jutla (Paige Sandhu) continue de se déchaîner.

Avec Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) sur la piste de la vérité, tout sera-t-il fini ? Ou quelqu’un d’autre en paiera-t-il le prix ?

