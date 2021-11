Spoilers d’Emmerdale : Sam et Lydia se séparent pour de bon ?

Une période difficile (Photo: ITV)

Ils étaient peut-être l’un des couples les plus stables d’Emmerdale, mais Sam et Lydia Dingle (James Hooton et Karen Blick) ont frappé les rochers – et il n’y a peut-être aucun moyen de revenir en arrière.

L’amour entre le mari et la femme est clair mais Lydia a enfreint le code Dingle en impliquant la police seule.

Pour être juste envers Lydia, elle l’a fait par inquiétude. Liv Flaherty (Isobel Steele) avait touché le fond – et la bouteille – après une confrontation avec Aaron (Danny Miller)

Elle s’est retrouvée dans une altercation avec Ben Tucker suite à sa tentative de sabotage de son nouveau poste. Et quand le comportement d’une Liv ivre a laissé Lydia abasourdie, elle a impliqué la police pour la propre sécurité de Liv.

Mais maintenant, alors que Liv risque la prison après une audience au tribunal, la famille s’est retournée contre Lydia, Sam ayant mis fin à son mariage avec Lydia. Mais commence-t-il à le regretter ?

Après une confrontation amère et émotionnelle entre les deux, ils sont séparés et tous deux restent têtus à cause de leurs sentiments clairs l’un pour l’autre.

Ils ont besoin de se taper la tête !

Alors que Lydia s’en tient à ses armes pour dire qu’elle a fait ce qu’il fallait, Sam donne la priorité à la famille et s’appuie sur le code Dingle obsolète. C’est les Dingles du 21ème siècle, allez !

Lydia a été une partie complexe des Dingles, étant le ciment pour maintenir le clan ensemble après la perte de Lisa et étant un pilier de soutien pour de nombreux membres en cas de besoin.

Peuvent-ils lui pardonner ? Et si oui, voudra-t-elle même revenir après la façon dont elle a été renié ?

Dans les scènes à venir, l’amour entre Sam et Lydia sera évident pour le public, mais il y aura peut-être trop d’eau sous les ponts pour qu’ils puissent traverser cela…

