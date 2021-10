Spoilers d’Emmerdale: Star révèle ce qu’elle ressentirait si Andrea mourait

La star d’Emmerdale Anna Nightingale a révélé ce qu’elle ressentirait si Andrea Tate était tuée dans le feuilleton, alors qu’elle affronte la tueuse Meena Jutla (Paige Sandhu) dans des scènes dramatiques.

Dans un teaser pour Emmerdale de ce soir, Andrea se retrouve dans une situation terrifiante alors qu’elle affronte Meena toute seule, réalisant à quel point Meena peut être mortelle.

Meena la menace d’un signe « impasse », lui donnant un coup qu’elle parvient à esquiver… mais cela pourrait-il être le début de la disparition d’Andrea ?

Dans l’édition de jeudi de This Morning, Anna a parlé à Alison Hammond et Dermot O’Leary des scènes qui se déroulent, qui ont également vu l’ancien Charles Anderson (Kevin Mathurin) et Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) se sortir des rapides pendant la semaine de la survie.

‘Il y a beaucoup plus à venir. Il n’y a pas qu’Andrea qui est en danger, il y a beaucoup de gens impliqués », a taquiné Anna.

L’acteur a ajouté que Charles n’était « pas dans le bon sens » et que Manpreet l’avait laissé chercher de l’aide – alors Charles ira-t-il bien tout seul ?

Anna discute de la possible disparition d’Andrea… alors le personnage survivra-t-il ? (Photo : ITV)



Meena est prête à tuer alors qu’elle et Andrea s’affrontent (Photo: ITV)

Bien qu’Anna ne puisse révéler aucun spoil, Alison lui a demandé ce qu’elle ressentirait si Emmerdale tuait Andrea, qu’elle joue depuis 2019.

‘Je pense que… c’est une de ces choses. Andrea est une battante, elle ne va pas tomber sans se battre », a-t-elle déclaré.

Donc, si la mort d’Andrea est sur les cartes, les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce qu’elle sorte avec un bang.

Pendant le tournage des scènes de la semaine de survie pleine d’action sur Emmerdale, Anna était enceinte à l’époque.

L’acteur, qui est enceinte de son deuxième enfant, a rendu hommage à « l’incroyable équipe de cascadeurs » qui « s’est assuré que j’étais en sécurité », expliquant qu’elle voulait faire « autant de trucs physiques » qu’elle le pouvait.

Elle a expliqué qu’Emmerdale avait dit qu’ils la prendraient en main lorsqu’elle leur a parlé de sa grossesse, affirmant qu’elle « l’avait pris un jour à la fois ».

Au cours de l’échange tendu d’Andrea avec Meena, Meena a avoué qu’elle avait essayé de laisser Victoria Barton (Isabel Hodgins) mourir, révélant ses vraies couleurs à Andrea.

Maintenant qu’Andrea sait qui elle est vraiment, Meena n’hésite pas à la tuer. Alors réussira-t-elle ?

Ce matin est diffusé en semaine à 10h sur ITV.

