Spoilers d’Emmerdale: Tracy refuse de pardonner à Charity pour la trahison de Vanessa

Tracy protégera toujours sa sœur (Photo: ITV)

Charity Dingle (Emma Atkins) ne s’est pas exactement comportée admirablement envers sa femme Vanessa Woodfield (Michelle Hardwick) avant de se séparer à Emmerdale.

Elle a rencontré Mack Boyd (Lawrence Robb) après s’être sentie poussée par Vanessa et son partenaire dévasté a découvert la vérité, s’est enfui puis a mis fin plus tard aux choses avec un organisme de bienfaisance vidé.

Depuis lors, Mack a traîné comme une mauvaise odeur, persuadant finalement Charity d’entrer dans une relation dans laquelle il est clairement plus qu’elle.

En fait, elle a du mal à trouver les mots pour lui dire qu’elle l’aime quand il pousse le sujet.

Mais le conflit de Charity n’intéresse pas la sœur protectrice de Vanessa, Tracy (Amy Walsh).

Lorsque Charity l’a approchée pour lui demander des dons de jouets pour Eve qui avait tout perdu dans l’explosion du pub, Tracy lui a dit où aller.

Nate Robinson (Jurell Carter) a ensuite exprimé sa surprise qu’elle soit si froide, mais Tracy lui a dit qu’elle obtiendrait des dons à Eve, mais pas par l’intermédiaire de Charity.

Lorsque Nate a évoqué la possibilité que Tracy arrange les choses avec Charity, il a déclenché une diatribe passionnée de sa part.

Tracy lui a rappelé que Charity avait traité Vanessa de manière épouvantable, la trompant avec l’homme avec qui elle sort maintenant pendant que Vanessa luttait contre le cancer.

Elle a dit très clairement qu’elle ne pardonnerait jamais à Charity – et ce rappel opportun du passé vient commodément avant le retour de Vanessa au village.

La charité sera abasourdie lorsque Vanessa se présentera, juste après qu’elle ait renvoyé le mot L à Mack à contrecœur.

Avec tout ce qui s’est passé, cela va être une réunion assez maladroite.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();