Spoilers d’Emmerdale: une arrestation est effectuée après une mort d’horreur

Une enquête commence (Photo: ITV)

La semaine de drame la plus ambitieuse d’Emmerdale a commencé et le défi de survie devrait se terminer dans la terreur.

Les choses semblent bien commencer, mais alors que les personnages sautent dans leurs radeaux pour les rapides d’eau vive, Meena (Paige Sandhu) reste en mission de tuer.

Avec les éléments contre eux, l’événement se transforme en une course pour survivre.

Dans la foulée, les habitants retournent au village, conscients que l’événement de survie s’est terminé par la mort et la catastrophe.

Alors que DS Rogers arrive pour enquêter, des questions sont posées, des alibis sont créés et bientôt un doigt est pointé.

DS Rogers arrête quelqu’un, mais a-t-il menotté la bonne personne ?

Nous ne savons rien sur qui meurt, mais si Meena est responsable de la mort (ou des morts), a-t-elle piégé quelqu’un ?

Les spoilers précédents nous disent que quelqu’un est sur le point de regarder Meena essayer de noyer Vic (Isabel Hodgins), ont-ils signalé Meena à la police?

Si oui, combien de temps faudra-t-il avant que Meena comprenne ce qui s’est passé ?

