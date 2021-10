Spoilers des voisins: le choc dévastateur du cancer de Kyle et Roxy

(Photo : Fremantle)

Après avoir soutenu Hendrix dans sa peur du cancer, Kyle (Chris Milligan) affronte désormais la sienne. Seulement, le sien est beaucoup plus réel dans Neighbours.

Plus réel en ce sens que ce n’est pas seulement une peur, et son monde et celui de Roxy (Zima Anderson) est sur le point de s’effondrer autour d’eux lorsqu’ils se retrouveront face à leur nouvelle réalité.

Alors que Kyle revient de son mystérieux voyage à Frankston, Toadie (Ryan Moloney), toujours l’ami passionné et totalement dans le noir, lui pose des questions sur ses vacances impromptues. Mais il remarque immédiatement que quelque chose ne va pas alors que Kyle devient méfiant. Il ne donnera pas de réponses franches, Roxy est en larmes, Toadie n’a pas besoin d’être Sherlock pour comprendre qu’il se passe quelque chose ici.

Bien sûr, il met deux et deux ensemble et en arrive à cinq.

(Photo : Fremantle)

Inquiet pour son ami mais sachant qu’il n’obtiendra rien de lui sans un amour dur, Toadie confronte Kyle à ce qu’il pense qu’il se passe, mais il est stupéfait quand Kyle lui dit la vérité.

Kyle porte un énorme fardeau – c’est le cancer. Il l’a gardé pour lui jusqu’à ce qu’il sache exactement ce que c’est, ce que cela signifie et quelles sont les prochaines étapes – il sait que sa grand-mère n’acceptera pas bien la nouvelle et il doit donc d’abord connaître tous les faits. Mais Roxy se débat sous le poids de la vérité, elle sait que Kyle a besoin de plus de soutien qu’elle, alors elle le supplie de dire la vérité à ses proches.

Kyle écoutera-t-il ses supplications, ou continuera-t-il à souffrir en silence ?

Scènes diffusées à partir du lundi 1er novembre sur Channel 5

