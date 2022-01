Spoilers des voisins : Levi détruit par une fausse allégation ?

Levi est en difficulté (Photo : Freemantle)

L’arrivée de Zara, la fille d’Amy (Jacinta Stapleton), est sur le point de tourner au vinaigre dans Neighbours, et c’est Levi (Richie Morris) qui en fera les frais.

Pour être juste envers Zara, elle n’a pas eu les meilleures retrouvailles avec sa mère – l’attraper au lit avec deux autres hommes est suffisant pour faire perdre un peu l’intrigue à n’importe quel enfant. Mais elle va trop loin dans sa colère.

Son comportement est hors du commun et Amy se tourne vers Toadie et Susan pour des conseils parentaux. Ils lui disent de donner un ultimatum à Zara – commencer à faire pression en trouvant un emploi ou se perdre. Ned (Ben Hall) prend également en compte les conseils et décide qu’il fera sa part pour rassembler la famille en offrant à Zara un travail chez Harold.

Ses bonnes intentions sont déplacées.

Zara, quant à elle, n’a pas fini de causer des problèmes et elle suit le conseil d’Hendrix (Benny Turland) pour demander à sa mère d’annuler ses relations avec les gars et de se concentrer uniquement sur elle. Tout ce qu’Amy veut dans le monde entier, c’est arranger les choses avec sa fille, alors elle accepte et dit à ses amants qu’ils ont besoin de faire une pause. Personne d’autre que Zara n’est satisfait de ce scénario.

Amy leur fait un dernier câlin au revoir, que Zara voit et interprète à tort comme étant sa mère désobéissant délibérément à ses ordres. La vengeance est au rendez-vous, et elle est servie plus froide que froide.

Levi devient la victime de la nouvelle guerre de Zara, alors qu’elle porte une terrible accusation contre lui. Amy est prise au milieu, qui croit-elle ? Levi est blessé et mortifié et envisage de s’éloigner d’Amy pour de bon.

Plus : Savons



Toadie (Ryan Moloney) peut voir ce que fait Zara et est extrêmement frustré, au point où quand il la voit s’élever bien au-dessus de son poste tout en aidant Mackenzie, il le perd. Euh oh, il vient juste de devenir la cible numéro deux.

Toadie est absolument horrifié d’apprendre que Nell a reçu un shot de vodka à la gelée. Il sait exactement qui blâmer. Il avertit Amy que sa fille est complètement incontrôlable, mais d’une manière ou d’une autre, le cerveau Zara parvient à tout faire croire à Amy que Toadie est la faute. Combien de dégâts cette fille va-t-elle faire ?

Les scènes sont diffusées à partir du lundi 10 janvier sur Channel 5.

