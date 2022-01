Spoilers des voisins : une famille dévastée par une mort subite

Le chagrin sera accablant (Crédits : Fremantle)

Ramsay Street est secouée par une mort de choc à la suite d’une tempête anormale, mais une famille en particulier a du mal à faire face à la perte de Neighbours.

Le mariage de Roxy (Zima Anderson) et Kyle (Chris Milligan) se déroule sans accroc – du moins au début – alors que le couple parvient à prononcer ses vœux sans qu’aucune catastrophe ne se produise dans Neighbours. Donnez-lui quelques minutes cependant – ce ne serait pas Soapland si un mariage se terminait de manière heureuse pour toujours.

Une violente tempête déchire la ville et à mesure qu’elle s’aggrave, ceux qui choisissent de s’abriter dans le Flamingo Bar se retrouvent la cible de Dame Nature. N’ayant nulle part où aller, ils ne peuvent échapper à la foudre mortelle.

Le Flamingo est déchiré et un invité au mariage est tué.

Au début, il semble que ce soit Paul Robinson (Stefan Dennis) qui a mordu la poussière, mais il se révèle plus tard qu’il est à l’hôpital. Son contact avec la mort amène Glen à réévaluer leur relation.

Le choc se répercute dans la ville alors que les Tanaka tentent de se réconcilier avec leur deuil. Leo (Tim Kano) est le plus touché. Il a du mal à comprendre comment cela a pu se produire et bien que ses proches essaient de l’aider, il les repousse tous.

Alors que le jour du mémorial arrive, Leo se replie sur lui-même tandis que Terese (Rebekah Elmaloglou) est rongée par la culpabilité. Alors que ses émotions la submergent, elle s’enfuit de la cérémonie et Chloé (April Rose Pengilly) se rend compte de son changement d’humeur – elle se rend compte que Terese se blâme. Incapable de faire face à la culpabilité, Terese prend une décision énorme.

Bien qu’ils les repoussent, les proches de Leo se rassemblent autour de lui pour lui offrir tout le soutien qu’ils peuvent. Mais il n’écoutera pas. Il est déterminé à continuer et à tout faire tout seul, mais c’est finalement Nicolette qui le sauve de lui-même. Léo lutte durement contre le poids de son chagrin. Saura-t-il s’en sortir ?

Les scènes sont diffusées à partir du lundi 17 janvier sur Channel 5.

