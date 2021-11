Spoilers EastEnders: Aaron accoste Bobby sur ses croyances islamiques

Aaron interroge Bobby sur sa religion (Photo: BBC)

Les téléspectateurs d’EastEnders sont conscients que tout n’est pas comme il y paraît en ce qui concerne Aaron Monroe (Charlie Wernham).

Fils de Harvey (Ross Boatman), Aaron est arrivé et jusqu’à présent, n’a pas vraiment fait bonne impression.

Aaron a commenté des choses comme la «brigade réveillée» et n’était pas du tout d’accord quand il s’agissait de Kat (Jessie Wallace) licenciant Harvey pour son commentaire raciste envers Ash (Gurlaine Kaur Garcha).

À venir, Aaron tourne son attention vers le petit ami de Dana (Barbara Smith), Bobby (Clay Milner Russell), et a beaucoup à dire sur la religion de Bobby.

Dana suggère d’inviter Bobby pour le déjeuner, mais Aaron ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Dana demande à Harvey pourquoi Bobby ne peut pas venir et n’est pas impressionnée quand son père dit que Bobby est trop doux pour être là.

Le lendemain, la maladresse commence lorsqu’Aaron se rend compte que Bobby est arrivé pour le déjeuner.

Les choses se tendent lorsqu’Aaron commence à interroger Bobby sur sa religion.

Heureusement, Bobby est préparé et répond bien à l’interrogatoire d’Aaron.

Mais que fait exactement Aaron ?

Pourquoi a-t-il un tel problème avec Bobby et ses croyances islamiques ?

