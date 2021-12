Spoilers EastEnders: Aaron ment sur l’attaque vicieuse contre Keegan

Couvrant les pistes (Photo : BBC)

La semaine dernière, les téléspectateurs ont été choqués de voir Keegan Baker (Zack Morris) violemment attaqué à EastEnders lors d’un assaut orchestré par Aaron Munroe (Charlie Wernham).

Bien que son attaque semble avoir été déclenchée par les sentiments de Keegan pour Tiffany (Maisie Smith) toujours en vie, il y a très certainement un élément de race car Aaron a montré son fanatisme et il est assez clair que ses opinions vulgaires sont profondes.

L’agresseur de Keegan, Neil, l’informe que la police ne sait pas qui était responsable, mais Lola et Isaac repèrent l’échange et Isaac reste méfiant.

Plus tard dans The Vic with Lexi, Isaac interroge Aaron à propos de Neil, mais est en colère quand Aaron prétend qu’il ne l’a jamais rencontré. Lexi a peur de la réaction d’Isaac et court vers Ben qui est loin d’être impressionné qu’Isaac ait bouleversé sa fille.

Mais la réaction d’Isaac semble justifiée car l’hostile Aaron est clairement coupable de ce qui est arrivé à Keegan.

Mais comment réagira Tiffany quand elle découvrira ce qu’il a fait ? Est-ce que cela va les déchirer ou va-t-elle tourner le dos à son mari pour défendre Aaron, laissant Keegan désemparé ?

Il reste à voir si Aaron sera exposé pour ce qu’il a fait, mais ce n’est pas la première attaque qu’il a menée car il s’est assuré que son père Harvey l’avait trié avec un alibi la nuit où un chauffeur de taxi a été brutalement agressé.

Il s’agissait d’une autre attaque motivée par la course et, avec les rumeurs d’un attentat à la bombe autour de Noël, il semble que personne n’ait encore réalisé jusqu’où Aaron est prêt à aller. Il semble que cela ne soit que le début ou son règne de haine.

