Spoilers EastEnders : Denise découvre la vérité sur le tueur Gray ?

Denise a été abasourdie par les paroles de Whitney (Photo: BBC)

Denise Fox (Diane Parish) est restée froide à EastEnders après que Whitney Dean (Shona McGarty) lui a dit que Chelsea (Zaraah Abrahams) ne devait pas épouser Gray Atkins (Toby-Alexander Smith).

Gray, comme les téléspectateurs le savent, est sur le point d’épouser Chelsea le jour de Noël lors d’une cérémonie conjointe avec Denise et Jack Branning (Scott Maslen), qui se marient également.

Whitney, cependant, est déterminée à mettre un terme à la procédure, après avoir vu les vraies couleurs de Gray il y a plusieurs mois.

L’offre de jeudi (16 décembre) du feuilleton BBC One l’a vue émettre un avertissement de Laura Awoyinka (Sarah Paul), qui l’a exhortée à mettre un terme au projet de Chelsea d’épouser Gray, qualifiant le tueur de « la plus sombre des âmes ».

Lundi 20 décembre, Whitney a rencontré Laura une fois de plus, espérant qu’elle aurait elle-même un mot avec Chelsea. Laura, cependant, a refusé, lui disant qu’elle ne s’impliquait pas.

Whitney a donc tourné son attention vers Kheerat Panesar (Jaz Deol), lui demandant pourquoi il soupçonnait Gray d’avoir quelque chose à voir avec la disparition de Chantelle (Jessica Plummer). Kheerat, hésitant, a affirmé qu’il s’était trompé et – comme Laura – a refusé de l’aider dans sa quête.

N’ayant plus d’autre choix, Whitney a donc confronté Denise.

« Vous ne pouvez pas laisser Chelsea épouser Gray », s’est-elle exclamée. « Il y a des choses que vous ne savez pas. Vous devez m’aider !

Plus : Savons



L’intérêt de Denise a été piqué, car Whitney lui a dit que Chelsea ferait la « plus grosse erreur de sa vie » si elle laissait Gray lui mettre une bague au doigt.

Denise l’aidera-t-elle à arrêter le mariage ? De plus, avec Whitney prête à découvrir la vérité sur le tueur Gray dans les scènes à venir, va-t-elle transmettre sa découverte à Denise ?

EastEnders continue le mardi 21 décembre à 19h30 sur BBC One.

