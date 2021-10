Spoilers EastEnders : Keegan et Tiffany se remettent ensemble ?

Réunis ? (Photo : BBC)

Keegan Baker (Zack Morris) et Tiffany Butcher (Maisie Smith) se sont séparés après que l’aventure d’un soir de Keegan avec Dotty Cotton (Milly Zero) a été révélée dans EastEnders.

Depuis lors, Keegan et Tiff se sont croisés de nombreuses fois, et il suffit de dire que la chimie entre eux n’a pas encore disparu.

Tiff arrive pour son rendez-vous chez Ruby, mais son cœur se serre quand elle se rend compte que Keegan travaille.

Aaron (Charlie Wernham) finit par arriver mais malheureusement, le rendez-vous ne se passe pas aussi bien que Tiff l’espérait.

Bouleversée, Tiffany part et son talon craque !

Keegan propose de la ramener chez elle, mais lorsque Liam (Alfie Deegan) les repère, il se précipite et dit à Keegan de s’éloigner de sa sœur.

Un regard entre Keegan et Tiff suggère que l’étincelle entre eux n’a pas complètement disparu.

Le lendemain, Liam commente qu’Aaron est meilleur que Keegan, mais Tiff n’est pas intéressé.

Alors qu’Iqra (Priya Davdra) entend la conversation, elle dit à Tiff que Liam a tort à propos de Keegan.

Cela pourrait-il les conduire à se remettre ensemble ? Tiff peut-il surmonter la trahison de Keegan ?

