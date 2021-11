Spoilers EastEnders: Kim prend une énorme décision sur l’avenir

Kim a des nouvelles de Pearl (Photo : BBC)

Kim Fox (Tameka Empson) est sur le point de prendre une énorme décision concernant l’avenir des prochains épisodes d’EastEnders.

Ces dernières semaines, Kim a été confrontée à une épreuve bouleversante lorsqu’elle a été amenée à croire que son mari Vincent essayait de prendre contact.

Finalement, après que l’animateur pour enfants Howie se soit révélé être la personne derrière la réservation de taxi ‘Vince Hubbard’, Kim a découvert que Vincent était mort.

Alors que Kim va enfin de l’avant, l’attention se tourne vers sa fille Pearl alors qu’elle commence à avoir des problèmes de comportement à l’école.

L’enseignante de Pearl rend visite à Kim et elle explique que Pearl doit être davantage mis au défi parce qu’elle est si intelligente.

Après avoir découvert la nouvelle, Kim est déterminée à envoyer sa fille dans une école privée.

En discutant avec Kim, Isaac (Stevie Basula) essaie de lui faire comprendre que les écoles privées ne sont pas le seul moyen de donner à Pearl une bonne éducation.

Kim ne bouge pas, promettant de mettre en place un site de dons en ligne pour que ses abonnés puissent y contribuer.

Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Si le plan de gain d’argent de Kim se retourne contre elle, va-t-elle détruire sa carrière si ses partisans réclament leur argent ?

