Spoilers EastEnders: Max Bowden révèle l’avenir «tendu» de Callum et Ben

Les choses ne se présentent pas bien pour Ben et Callum ! (Photo : BBC)

Le duo d’EastEnders Ben Mitchell (Max Bowden) et Callum Highway (Tony Clay) ont traversé beaucoup de choses depuis qu’ils se sont mariés plus tôt cette année, et il semble qu’il y aura plus de chagrin à venir.

Max, qui incarne Ben, a averti les fans qu’il pourrait y avoir un avenir «tendu» pour le couple, connu des fans sous le nom de Ballum.

« Je pense que les 12 prochains mois vont être très tendus », a déclaré la star du feuilleton. «Il y aura plusieurs moments qui mettront à l’épreuve leur amour l’un pour l’autre et leur capacité à prendre soin l’un de l’autre.

« Alors, surveillez cet espace ! »

Ben et Callum se sont mariés en mai, après s’être fréquentés par intermittence pendant deux ans.

La cérémonie réconfortante a reçu un Inside Soap Award pour le moment de bien-être de l’année.

S’adressant à Digital Spy à propos de cette victoire, Max a déclaré: » Au cours d’une année qui a été si atroce pour tant de gens, c’est agréable d’être accrédité pour quelque chose de positif.

Le couple populaire a traversé beaucoup de choses (Photo: BBC)

«Je pense que leur relation parle à tout le monde, en particulier dans la communauté LGBTQ +. Ce sont deux garçons de la classe ouvrière réunis par des similitudes, pas par des différences. Et je pense que tout le monde a une histoire similaire à cela à un moment donné de sa vie.

Le mariage a été apprécié par les fans d’EastEnders, car Callum – reconnaissant que Ben lui ait pardonné son implication dans la tentative de faire tomber Phil (Steve McFadden) – a fait des vœux émouvants.

https://www.youtube.com/watch?v=c2mUyz3dxqc

Il a déclaré: «Ce n’est pas seulement ce sourire effronté ou le fait que vous êtes un vrai gobby.

«Et oui, peut-être un peu cassé. Mais tu m’as appris, Ben, que quoi que ma tête me dise, de toujours suivre mon cœur.

Et aujourd’hui, je n’entends rien d’autre.

« Avant toi, c’était comme si j’avais tout faux », a ajouté Callum. « Vous m’avez ramassé morceau par morceau et m’avez reconstitué. »

Plus : Savons



Le couple a traversé beaucoup de choses au cours des mois qui ont suivi en disant « Oui ».

Ben a découvert que Simon Atmore, qui a tué son amant Paul Coker, avait été libéré de prison, après avoir fait appel de sa condamnation.

N’ayant guère le choix, Callum a demandé l’aide de Phil, qui a finalement réussi à convaincre Ben de ne pas faire quelque chose qu’il vivrait pour le regretter.

EastEnders est diffusé les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur BBC One.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();