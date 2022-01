Spoilers EastEnders : passion surprise pour Rocky et Shirley ?

Shirley pourra-t-elle aider Rocky après son terrible Noël ? (Photo : BBC)

Il y a quelques mois, il semblait y avoir une lueur d’une nouvelle romance pour Shirley Carter (Linda Henry) à EastEnders.

Shirley a passé du temps avec Rocky (Brian Conley), qui s’installait dans la vie de Walford à l’époque.

Mais comme Rocky était plus intéressé à poursuivre une relation avec Kathy (Gillian Taylforth), Shirley a eu le cœur brisé.

À venir, il semble que les choses changent alors que Rocky remercie Shirley pour son aide avec quelques fleurs.

À Noël, Sonia a jeté Rocky après que Dotty (Milly Zero) a révélé avec colère qui il est vraiment – ​​son oncle Tom.

Maintenant, consciente qu’il n’a nulle part où aller, Shirley propose à Rocky un lit pour la nuit, et il accepte.

En entrant dans le pub, Dotty est furieuse à la vue du couple buvant joyeusement ensemble.

Mais où cela pourrait-il mener ?

Y a-t-il du bonheur en route pour Shirley ?

Dotty pourrait-elle agir si elle ne peut pas supporter de voir Rocky heureux après tout ce qui s’est passé pendant la période des fêtes ?

