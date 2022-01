Spoilers EastEnders: Phil dévaste Ben en vendant les Arches

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Ben (Photo : BBC)

Phil Mitchell (Steve McFadden) est sur le point d’agir dans les prochains épisodes d’EastEnders alors qu’il risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux.

À son insu, son choix laissera un Ben (Max Bowden) en difficulté dévasté.

Début 2022, Ben, Callum (Tony Clay), Eve (Heather Peace), Stacey (Lacey Tuner) et Ash (Gurlaine Kaur Garcha) ont été impliqués dans une agression homophobe de Neil et ses amis.

Depuis lors, Ben n’a pas pu supporter cette horrible épreuve et craint pour sa sécurité.

Pendant ce temps, anticipant la détention provisoire, Phil est rempli de culpabilité de ne pas avoir dit à Kat (Jessie Wallace) la vérité sur sa peine de prison potentielle.

En rendant visite à Ben, Phil essaie de confirmer dans son esprit si son fils sera capable de gérer l’entreprise s’il est envoyé, mais sent que quelque chose ne va pas.

Plus tard, rencontrant à nouveau Ben, Phil révèle qu’il vend l’entreprise parce qu’il n’est pas en mesure de la gérer.

Ben le supplie de reconsidérer, mais le fera-t-il ?

Phil changera-t-il d’avis, sachant que l’entreprise pourrait aider l’état d’esprit de Ben ?

Ou sa décision aggravera-t-elle les choses pour son fils ?

