Spoilers EastEnders: Phil trompe Kat avec Sharon alors qu’ils se rapprochent d’Alyssa?

Les vieux sentiments refont-ils surface à mesure que Sharon et Phil se rapprochent ? (Photo : BBC)

Phil Mitchell (Steve McFadden) est sur le point de se rapprocher à nouveau de Sharon Watts (Letitia Dean) à EastEnders, après avoir révélé qu’Alyssa est le fils de Dennis Rickman (Blue Landau).

Le légendaire homme de savon est pris de court lorsque Sharon lui rend visite dans les scènes à venir pour lui faire savoir que Dennis a engendré un enfant avant sa mort prématurée.

Kat Slater (Jessie Wallace), cependant, est témoin de la conversation du couple. Aura-t-elle raison d’être jalouse ?

Les téléspectateurs sauront que Kat s’est lancée de manière déconcertante dans une relation avec Phil plus tôt cette année, malgré le fait que Phil avait auparavant menacé la vie de ses proches.

Le couple prendra-t-il fin alors que Phil jette son dévolu sur l’ancienne flamme Sharon à la suite de sa révélation sur Alyssa?

Phil reçoit un cadeau pour Sharon et Alyssa, ce qui laisse Kat bouillonnant. Elle se confie à Stacey (Lacey Turner), qui prétend que Sharon n’est pas une menace pour sa relation – c’est elle qui fait les dégâts.

Phil aimait incroyablement Dennis, il est donc probable qu’il voudra être impliqué dans la vie de l’enfant.

En fait, les scènes suivantes le verront s’ingérer là où il n’est pas recherché, car il exige que Jada Lennox (Kelsey Calladine-Smith) quitte sa fille et s’en aille.

Sharon, cependant, n’est pas trop contente de l’ingérence de son ex et lui donne bientôt une idée de ce qu’elle pense.

Mais Phil refuse de reculer, affirmant qu’on ne peut tout simplement pas faire confiance à Jada. Et il semble que ses paroles aient un effet sur Sharon, alors qu’elle commence à devenir méfiante.

La question est : la romance de Sharon et Phil sera-t-elle ravivée alors qu’ils se souviennent de Dennis ?

Si oui, est-ce que Phil et Kat ne seront plus ?

A regarder : le lundi 22 novembre à 20h05 sur BBC One.

