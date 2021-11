Spoilers EastEnders : Rocky emprisonné pour délit de voiture ?

Rocky est nerveux à propos de sa comparution devant le tribunal (Photo: BBC)

Tom ‘Rocky Cotton (Brian Conley) fait face au tribunal dans les prochaines scènes d’EastEnders pour un crime qu’il a commis il y a plusieurs mois.

L’escroc résident de The Square a verrouillé la voiture d’Ethan, un amateur de gym, après avoir découvert qu’il avait trompé Sonia Fowler (Natalie Cassidy).

Cependant, il a été surpris en train de le faire par la police et a ensuite été arrêté, préparant le terrain pour que les téléspectateurs découvrent qu’il n’était pas réellement le père de Sonia.

La mère – ou le père – de tous les rebondissements, hein ?

Oui, il n’est pas réellement Terry Cant, mais plutôt il est l’oncle de Tom Cotton – Dotty (Milly Zero), et ensemble, ils arnaquent Sonia.

Attention, cependant, revient sur le crime de voiture de Rocky la semaine prochaine, et on peut dire qu’il est nerveux avant sa comparution devant le tribunal.

La question est : sera-t-il emprisonné pour ce qu’il a fait ? Ou réussira-t-il à s’en sortir ?

https://www.youtube.com/watch?v=x_4kwM0VtCw

Cela reste à voir, mais les scènes suivantes le verront lutter contre la culpabilité de ce qu’il fait à Sonia, et il décide donc de quitter la place une fois pour toutes.

Il écrit une lettre, détaillant la vérité sur ses crimes, mais la tragédie frappe, alors qu’il s’agrippe à la poitrine et s’effondre sur le sol.

Sera-t-il retrouvé avant qu’il ne soit trop tard ?

Et qu’arrivera-t-il avec la note? La véritable identité de Rocky sera-t-elle dévoilée après tout ce temps ?

Si oui, comment ses proches, comme Sonia et Kathy Beale (Gillian Taylforth), prendront-ils la nouvelle ?

A regarder : le lundi 22 novembre à 20h05 sur BBC One.

