Spoilers EastEnders: Stuart envisage une violente vengeance contre papa Jonno

Il est bien connu que le père de Stuart (Ricky Champ) et de Callum Highway (Tony Clay) est un individu homophobe, horrible et manipulateur à EastEnders.

Et c’est le mettre à la légère !

À venir, nous revisitons la relation de Stuart avec son père, Jonno, alors qu’il planifie une vengeance violente après avoir découvert une énorme trahison.

Rainie (Tanya Franks) sent que quelque chose ne va pas avec Vi (Gwen Taylor), et lorsqu’elle affronte sa belle-famille, elle apprend que Jonno a vendu tous les biens de Vi.

Rainie insiste pour qu’ils le disent à Stuart, mais Vi la supplie de ne pas le faire.

Pendant ce temps, Billy (Perry Fenwick) fouette des objets d’une maison, qui attirent l’attention de Stuart.

Une fois qu’il a chronométré ce sont les affaires de Vi, il reprend tout et vide le tout sur la table devant sa grand-mère.

La vérité étant dévoilée, Stu est impatient de découvrir ce que son père a fait.

https://www.youtube.com/watch?v=bVTu3cp9qDo

Vi réussit à calmer Stuart, mais ira-t-il dans le dos de sa grand-mère pour se venger ?

Cela pourrait-il conduire Jonno à faire un retour à Albert Square?

