Spoilers EastEnders: Stuart est abasourdi alors qu’il reçoit un diagnostic de choc

Rainie le saura-t-elle ? (Photo : BBC)

Depuis qu’il a découvert une éruption cutanée sur son corps, Stuart Highway (Ricky Champ) s’inquiète pour sa santé à EastEnders, couvrant son corps pour éviter les questions et cachant ses craintes à sa femme Rainie (Tanya Franks).

Mais alors qu’il trouve le courage de faire faire quelques tests, il est ébranlé lorsqu’il obtient un résultat inattendu.

Quelle est la gravité de sa situation et Sonia Fowler (Natalie Cassidy) peut-elle le persuader de s’appuyer sur Rainie pour obtenir de l’aide ?

Rainie remarque que Stuart agit sournoisement alors qu’il reçoit un SMS confirmant son rendez-vous chez le médecin. Plus tard, Stuart aide Rocky à rentrer de l’hôpital avec ses sacs, mais Sonia devine qu’il se passe quelque chose.

Dans le cabinet du médecin, Stuart est abasourdi de découvrir la vérité.

Dans The Vic, il commence à boire beaucoup, Sonia le voit en mauvais état et décide de le ramener chez lui.

Il lui raconte ce qui s’est passé chez le médecin et elle essaie de l’aider mais Stuart craque.

Refusant toujours de mettre Rainie dans l’image, Stuart refuse d’être persuadé du contraire par Sonia, mais lorsque Rainie les fait parler ensemble en secret, elle saute à la mauvaise conclusion. Les soupçons de Rainie inciteront-ils Stuart à lui dire la vérité ou continuera-t-il à tout cacher à sa femme confuse ?

