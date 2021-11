Spoilers EastEnders: Vengeful Suki a-t-il emprisonné Eve?

Jusqu’où ira Suki cette fois ? (Photos : BBC)

La nouvelle venue Eve Unwin (Heather Peace) n’a pas perdu de temps pour se mettre du mauvais côté de Suki Panesar (Balvinder Sopal) dans EastEnders.

Amie de Stacey (Lacey Turner), Eve s’est immédiatement heurtée à Suki, qui est occupée à essayer d’expulser les Slaters depuis des semaines.

Sachant qu’Eve a des connaissances en matière d’avocat, Suki cherche désespérément à se débarrasser d’elle pour pouvoir chasser les Slaters avec succès – mais jusqu’où ira-t-elle ?

Stacey demande de l’aide à Kheerat (Jaz Deol), mais elle est interrompue par un appel téléphonique et se précipite vers le café.

Eve est retrouvée ivre dans le café, en train de s’essayer à Suki.

Stacey ramène Eve chez elle, désespérée de la dégriser avant l’arrivée de son agent de probation.

Alors que Jean (Gillian Wright) couvre Eve, Suki et Kheerat apparaissent alors que l’agent de probation s’en va – mais Suki utilisera-t-elle le moment sans Eve à son avantage ?

Pourrait-elle dire à l’agent de probation quelque chose qui met en danger l’avenir d’Eve ?

Ou développera-t-elle un plan meilleur et plus rusé pour renvoyer Eve en prison ?

