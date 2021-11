Spoilers EastEnders: Zack passe un test de paternité mais le bébé est-il le sien?

Un problème qu’ils n’ont pas encore résolu (Photos : BBC)

Le mystère entourant le bébé Alyssa se poursuivra à EastEnders alors que Zack Hudson (James Farrar) décide de passer un test de paternité pour obtenir la confirmation s’il est ou non père.

Fait intéressant, dans un épisode récent, le bébé Alyssa a été placé sur le pas de la porte de l’appartement de Sharon Watts (Letitia Dean).

Sans aucune connaissance du bébé Alyssa, le charmeur Zack a été pointé du doigt – mais est-il le père du bébé, ou est-ce quelqu’un d’autre ?

En arrivant, après avoir cherché toute la nuit, Martin (James Bye) et Zack ne trouvent nulle part la mère d’Alyssa.

Zack est mortifié quand Sharon suppose que le bébé est le sien et décide que si le silence persiste, ils devront aller voir la police.

Plus tard, alors qu’ils n’obtiennent aucune information sur Alyssa, Sharon se prépare à l’emmener à la police avec Martin.

https://www.youtube.com/watch?v=Tt7dAe2LCOQ

Ils sont arrêtés net lorsque Zack insiste pour qu’il fasse un test ADN.

Mais quel sera le résultat ?

Si Zack n’est pas le père, qui l’est ?

Martin?

Si ce n’est ni l’un ni l’autre, le bébé Alyssa finira-t-il en famille d’accueil ?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();