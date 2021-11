Spoilers Hollyoaks: Becky et Ollie arrêtés dans un stratagème de bricolage qui a mal tourné?

Les choses deviennent incontrôlables (Photo: Lime Pictures)

Becky Quentin (Katie McGlynn) est à nouveau à la hauteur de ses manières espiègles dans les prochaines scènes de Hollyoaks, alors qu’elle recourt à du bricolage – une décision qui aura de graves conséquences !

Depuis qu’elle s’est séparée de Diane Hutchinson (Alex Fletcher), Becky a développé un lien assez étroit avec Ollie Morgan (Gabriel Clark).

Les scènes futures verront Ollie suggérer Becky comme alliée lorsque Zara (Kelly Condron) décidera de protester contre l’allumage de la lumière de Noël en raison de ses inquiétudes concernant la pollution lumineuse.

Zara, cependant, n’est pas si enthousiaste, compte tenu de ses sentiments envers Becky, suite à leur confrontation dans le passé.

Néanmoins, la manifestation se poursuit, mais un conflit s’ensuit lorsqu’il devient évident que Zara et Becky ont des idées très différentes sur ce pour quoi elles protestent réellement.

Ollie tente de réconforter son nouveau copain à la suite de l’épreuve de force, mais il fait un faux pas !

Que se passe-t-il ? Eh bien, c’est la question, n’est-ce pas? Quoi qu’il en soit, le duo parvient à mettre le passé derrière eux dans les scènes suivantes.

Zara, cependant, est toujours en désaccord avec Becky.

La manifestation commence et Becky décide finalement d’agir, car elle a recours à du bricolage qui lui cause de gros ennuis !

Plus : Savons



Les images montrent la police l’interrogeant – dans des scènes que les fans de Strictly Come Dancing ont entrevu pendant que l’actrice Katie était dans la série.

Ollie, ayant entendu parler du sort de son nouvel ami, s’enfuit pour la sauver. Mais il laisse papa Luke (Gary Lucy) sans surveillance !

Ce qui se passera ensuite reste à voir, mais le jeune garçon est bientôt libéré et Becky est là pour remercier son « héros ».

La question est : Becky a-t-elle la bonne influence sur Ollie ?

A suivre : mercredi 8 décembre à 19h sur E4.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();