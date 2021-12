Spoilers Hollyoaks Christmas: Un nouvel amour surprise révélé pour Trish Minniver?

L’amour s’épanouira-t-il pour Trish ? (Photo : Images à la chaux)

L’amour pourrait être dans l’air pour Trish Minniver (Denise Welch) à Hollyoaks cette saison des fêtes, après que Maxine (Nikki Sanderson) ait décidé de lui donner rendez-vous.

On peut dire sans se tromper que les semaines ont été tendues pour le professeur de danse, qui a découvert que son beau bien-aimé Fergus Collins (Robert Beck) n’était pas seulement derrière l’opération Bluebird, mais qu’il avait tenté de trafiquer Maxine.

Consternée, elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour le faire tomber, mettant sa vie en danger pour obtenir justice pour sa fille. Son plan s’est retourné contre lui, mais Maxine est venue à son secours, tuant Fergus avec une bouteille de champagne.

Trish a été blâmée pour le crime, qui a finalement été déclaré légitime défense par DS Cohen (Ariana Fraval), et dans les semaines qui ont suivi, elle a soutenu Maxine, qui cherche désespérément à faire sortir Warren Fox (Jamie Lomas) de prison.

Cette saison des fêtes, cependant, pourrait-il être Trish qui trouve l’amour ?

Si Maxine a quelque chose à voir avec ça, alors la réponse à la question ci-dessus serait un retentissant : « Oui » !

Ayant eu vent du projet de sa mère de quitter le village, Maxine entreprend de lui trouver un mec, alors qu’elle lui donne rendez-vous.

Son projet de jouer à Cupidon, cependant, soulève de nombreuses questions intéressantes lorsqu’il s’avère que Trish connaît déjà son rendez-vous.

Plus : Savons



La question est : qui est-ce ?

Et cette découverte sera-t-elle la dernière étape pour que Maxine découvre enfin ce que cache sa mère ?

A suivre : mercredi 29 décembre à 19h sur E4.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

