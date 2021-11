Spoilers Hollyoaks: Darren disparaît dans une sombre histoire de kidnapping

La vie de Darren est en jeu (Photo: Lime Pictures)

Darren Osborne (Ashley Taylor Dawson) subira une épreuve traumatisante à Hollyoaks lorsqu’il sera kidnappé par un villageois mystérieux.

Le personnage de savon de longue date sera vu via une séquence de flashforward troublante vendredi (5 novembre), lorsqu’il se réveillera dans un environnement étrange.

Tout au long de cet épisode même, les téléspectateurs découvriront les événements qui l’y ont conduit.

Dans les scènes d’aujourd’hui, nous voyons Nancy (Jessica Fox) se préparer pour son entretien de co-directeur adjoint, et elle laisse donc Darren en charge de nettoyer la maison pendant son absence.

Mais les choses prennent une tournure intéressante lorsqu’il est chargé de sortir les poubelles et qu’il trouve un test de grossesse – qu’il suppose être celui d’Ella Richardson (Erin Palmer).

Une dispute s’ensuit entre lui et Nancy, et par la suite, il se tourne vers Luke Morgan (Gary Lucy), qui lui suggère d’acheter un cadeau à Nancy pour se faire pardonner, en lui donnant le nom d’un bijoutier en ville.

Ce qui se passera ensuite reste à voir, mais le sort de Darren n’est pas clair, car son ravisseur lui dit qu’il en a trop vu, avant de l’avertir que c’est son partenaire qui est le vrai danger.

https://www.youtube.com/watch?v=_-KOKegduGA

Les allées et venues de Darren font l’objet de nombreuses spéculations, mais Jack (Jimmy McKenna) semble être le seul vraiment concerné.

Nancy accepte de l’aider à le chercher, mais Luke la secoue lorsqu’il a du mal à se souvenir de la conversation qu’il a eue avec son copain, et finit par suggérer que Darren a une liaison !

Plus : Canal 4



Le cœur brisé, Nancy annule la recherche, mais elle rentre bientôt à la maison avec une note manuscrite de Darren.

La question est : qu’y a-t-il dans la note ?

De plus, est-ce que Darren va bien ? Ou a-t-il été tué par son ravisseur ?

A suivre : vendredi 5 novembre à 19h sur E4.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();