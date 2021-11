Spoilers Hollyoaks : Diane écrasée alors que Tony la trompe avec Becky ?

Les sentiments sont exacerbés lorsque Diane remet le pied dans le village (Photo: Lime Pictures)

Diane Hutchinson (Alex Fletcher) a décidé de prendre du temps pour elle-même et de revenir plus forte que jamais, mais la légende des Hollyoaks pourrait être sous le choc à son retour la semaine prochaine.

Le fidèle a demandé à sa copine Becky Quentin (Katie McGlynn) de garder un œil sur Tony (Nick Pickard) en son absence, et Becky l’a certainement fait, étant donné qu’elle a essentiellement jeté son dévolu sur lui !

Alors que Tony luttait pour faire décoller The Dog depuis qu’il a pris ses fonctions de manager, Becky a vu une opportunité et a donc fait en sorte qu’un journaliste vienne l’interviewer.

Mais Tony a été bouleversé lorsque l’article a déclaré à tort que lui et Becky étaient un couple marié.

Becky, quant à elle, ne semblait pas du tout dérangée par l’idée. En fait, vous pourriez dire qu’elle était tout à fait d’accord avec ça.

Elle s’est avérée incroyablement utile dans le pub, à tel point que Tony lui a suggéré de rester pour lui éviter de devoir se déplacer pour ses quarts de travail.

Oui, Tony et Becky sont tout à fait l’équipe de rêve, mais la romance pourrait-elle être au rendez-vous pour la paire ?

Cela reste à voir, mais disons simplement que les choses vont mal entre les deux la semaine prochaine, alors que Diane rentre chez elle.

Mais pourquoi?

Vous n’aurez qu’à vous brancher et à découvrir, mais ce que nous pouvons vous dire, c’est que les sentiments sont exacerbés pendant les scènes en question.

A suivre : jeudi 11 novembre à 19h sur E4.

