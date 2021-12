Spoilers Hollyoaks: la tournure majeure de Maxine révélée dans les épisodes de Noël

Le monde de Maxine est bouleversé dans les scènes à venir (Photo: Lime Pictures)

L’article suivant contient des spoilers majeurs pour les épisodes Hollyoaks de la semaine prochaine, qui peuvent désormais être visionnés sur All 4 sous la forme d’un coffret.

Hollyoaks offre encore une fois aux fans un cadeau de Noël en avance cette année en publiant tous ses épisodes festifs d’abord sur le service de streaming de Channel 4.

Pour la troisième année consécutive, la série dramatique permettra aux téléspectateurs de regarder en marathon les prochains épisodes à tout moment pendant la période des vacances.

Et avec de nombreux conflits et drames – sans parler de l’introduction d’une nouvelle famille – il est sûr de dire que les offres de Noël de cette année sont tout simplement incontournables.

Maxine Minniver (Nikki Sanderson), pour sa part, fait une énorme découverte qui change à peu près tout, en découvrant que le nouveau venu Dave Chen-Williams (Dominic Power) est son père !

Nous n’avons pas vu celui-là venir non plus.

Dave a déménagé au village il y a plusieurs semaines et, dans des scènes désormais disponibles en streaming, le reste de sa famille le rejoint pour des célébrations festives.

Mais le chauffeur-livreur croise bientôt la route de Trish (Denise Welch), et il devient évident que les deux personnages se connaissent. Comment? Eh bien, ils ont eu une liaison il y a plusieurs décennies, semble-t-il.

Maxine, quant à elle, a le cœur brisé d’apprendre que Trish envisage de quitter le village et de déménager à LA pour rester avec Mitzee, et donc – déterminée à mettre une clé dans le mille – elle donne rendez-vous à sa mère.

Plus : Savons



L’homme mystère, cependant, n’est autre que Dave ! L’intérêt de Maxine est piqué lorsqu’elle se rend compte que sa mère connaît déjà Dave et l’interroge donc davantage – exigeant de connaître la vérité.

Alors que les habitants du village célèbrent le Nouvel An, Trish n’a pas le choix mais tout dire à sa fille, expliquant que Dave n’est pas seulement un ancien amant d’elle, mais qu’il est aussi le père de Maxine !

Tous les épisodes de Noël et du Nouvel An de Hollyoaks sont désormais disponibles en streaming sur All4.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

